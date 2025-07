Uchihas clan potente di naruto e il mistero di una loro falla narrativa

Il franchise di Naruto si distingue per la presenza di uno dei clan più potenti e complessi: gli Uchiha. Questi ninja, discendenti diretti di Indra Otsutsuki, possiedono capacità che superano di gran lunga quelle dei loro avversari. Tra le tecniche più note e discutibili figurano i poteri legati allo Sharingan, in particolare le abilità di Izanagi e Izanami. Questi strumenti rappresentano un esempio emblematico delle controversie legate alla coerenza narrativa della serie, introducendo capacità apparentemente troppo potenti o poco logiche rispetto alle regole del mondo ninja. il potere di izanagi non si adatta allo sharingan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Uchihas clan potente di naruto e il mistero di una loro falla narrativa

