Il rifiuto di Osimhen blocca tutto: nuovo caos nella trattativa con il Napoli per la cessione del nigeriano. Il Napoli continua a lavorare per riuscire a cedere Victor Osimhen. Per il club azzurro, tale affare sarebbe importantissimo per garantirsi soldi da poter reinvestire sul mercato, ma la societĂ ovviamente non intende rinunciare alle proprie condizioni, nonostante la clausola rescissoria del giocatore da 75 milioni sia scaduta. L’affare con il Galatasaray sembra vicino a concludersi, ma manca ancora qualcosa da risolvere in merito ai termini di pagamento e alle garanzie bancarie dell’affare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caos Osimhen, il rifiuto blocca tutto: cosa è successo con il Napoli