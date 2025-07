Accadde oggi | 14 luglio la presa della Bastiglia è un atto di democrazia

L'episodio venne in seguito considerato come l'inizio della Rivoluzione Francese Il 14 luglio 1789 il carcere della Bastiglia fu preso d'assalto da una folla inferocita: un evento che segnò l'inizio di un processo di emancipazione che, qualche settimana dopo, sfociò nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del .

Accadde oggi: 12 luglio, nasce il marchio DOC - Si tratta di una etichetta di encomio per i vini più pregiati, da proteggere e valorizzare In ambito enologico, il marchio DOC vide ufficialmente la nascita il 12 luglio 1963: si trattava di una etichetta di encomio per i vini più pregiati e …

1 Luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 1° luglio è il 182° giorno del calendario gregoriano. Mancano 183 giorni alla fine dell’anno. Proverbio del giorno: A luglio gran calura, a gennaio gran freddura.

Martedì 1 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 1° luglio è il 182° giorno del calendario gregoriano. Mancano 183 giorni alla fine dell’anno. Proverbio del giorno: A luglio gran calura, a gennaio gran freddura.

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 14 luglio Il Sole sorge alle 05:52 e tramonta alle 21:08. Il culmine è alle 13:30. Durata del giorno quindici ore e sedici minuti. La Luna sorge alle 22:19 con azimuth 123°

Lunedì 14 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il motto Liberté, Égalité, Fraternité appare ancora oggi sui frontoni degli edifici pubblici di tutta la ...

14 Luglio 1789: Così Cadde la Bastiglia in 5 Mosse – 236 anni fa l'inizio della fine di un mondo - L'estate a Parigi è torrida, e la calura sembra incendiare gli animi dei cittadini, già ribollenti d'odio.