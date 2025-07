Torre di Calafuria in concessione alle associazioni c' è il bando del Demanio | cosa prevede e come fare domanda

C'è anche la Torre di Calafuria, suggestiva costruzione alle porte della città e affacciata sul mare, tra gli immobili dello Stato in capo all'Agenzia del Demanio che l'ente tenta nuovamente di dare in concessione. L'avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi e si rivolge in questo caso a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: torre - calafuria - concessione - demanio

Torre di Calafuria in concessione, ecco il bando; Lo Stato dà in concessione 20 immobili: c'è anche un ex immobile Anas, a Foggia; Torre di Calafuria oggi nell’oblio, il restauro costa 1,5 milioni di euro.

Torre di Calafuria in concessione, tutti i documenti per fare domanda ... - Torre di Calafuria, il Demanio ha emesso un bando per la concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. Si legge su livornopress.it

Calafuria e le altre, il Demanio mette a bando i suoi gioielli - ROMA — Ci sono anche la Torre di Calafuria a Livorno e Villa Carducci Pandolfini a Firenze fra i beni che in tutta Italia l'Agenzia del Demanio mette a bando nell'ultima tranche 2022 per ... toscanamedianews.it scrive