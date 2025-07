Il Festival di Muradore-Del Bello al Casentino Storico

Alla gara per le vetture moderne valida per la serie Irc e la Mitropa hanno partecipato 102 equipaggi, alla gara storica 13 equipaggi di cui tutti i primi 6 della classifica provvisoria della Mitropa Historic. Anche due equipaggi della Scuderia Gorizia Corse hanno partecipato al 45°Rally internazionale Casentino per competere nella Mitropa Rally Historic Cup . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Quarantadue mostre, dodici sedi espositive diffuse nel cuore del Casentino, in provincia di Arezzo, oltre cento autori in dialogo e un fitto calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop dal 13 giugno al 21 settembre tra Bibbiena, Poppi, Pratovecchio Stia: dopo l'esordio dello scorso anno, il Festival della Fotografia Italiana torna in

L’Appennino Bike Tour Festival arriva in Casentino - Arezzo, 20 giugno 2025 – L’Appennino Bike Tour Festival arriva in Casentino. La tappa toscana della pedalata ecologica che unisce l’Italia attraverso la dorsale appenninica è in programma sabato 28 giugno a Corsalone, nel Comune di Chiusi della Verna, che diventerà il fulcro di una giornata di sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio attraverso un ricco programma di iniziative per cittadini e cicloturisti di tutta la penisola.

A completare il programma dell'edizione 2025 del Festival della Fotografia Italiana, una serie di iniziative che danno piena espressione alle direttrici fondanti che, accanto alla valorizzazione

Si mangerà anche casentinese alla 72° edizione del Festival di Sanremo, e a rappresentare non solo il Casentino, ma tutta la Toscana, sarà la chef tallese Francesca Bartoli, già premiata nell