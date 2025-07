Arrampicata sportiva Filip Schenk sul podio in Coppa del Mondo! Bella stoccata nel lead di Chamonix

Filip Schenk ha conquistato uno splendido podio nella gara di lead che ha concluso la tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva andata in scena a Chamonix (Francia). L’azzurro ha chiuso con un pregevole 43+, alle spalle del giapponese Sorato Anraku (il dominatore della stagione ha raggiunto il top) e dello spagnolo Alberto Gines Lopez (43+ per la medaglia d’oro dell’ormai defunta combinata alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Si tratta di un risultato di lusso per il 25enne trentino, che non era mai riuscito a festeggiare nel massimo circuito internazionale itinerante: il miglior piazzamento era il settimo posto conseguito lo scorso 27 aprile a Wujiang per il giĂ Campione d’Europa di boulder a livello giovanile nel 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva, Filip Schenk sul podio in Coppa del Mondo! Bella stoccata nel lead di Chamonix

