Destiny 2 un video mostra la Torre ed alcune aree dell’Ultima Città ricreate con l’Unreal Engine 5

In un periodo di grande attesa per l’espansione I Confini del Destino di Destiny 2, un progetto amatoriale ha infiammato l’immaginazione della community. Hyeonyong Jeon, environment artist presso Nexon Games, ha infatti deciso di ricreare la celebre Torre ed alcune aree dell’ Ultima CittĂ utilizzando l’Unreal Engine 5, mostrando cosa potrebbe diventare il franchise di Bungie in un contesto grafico moderno e all’avanguardia. Il suo lavoro, realizzato nel tempo libero, è stato condiviso su ArtStation e comprende non solo immagini statiche ma anche video che mostrano l’area in tempo reale, con un impatto visivo che ha lasciato molti fan a bocca aperta. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Destiny 2, un video mostra la Torre ed alcune aree dell’Ultima CittĂ ricreate con l’Unreal Engine 5

