Macron | L' Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945 | Putin | Stiamo difendendo il nostro futuro

Secondo Mosca l'Ucraina rimanda al fronte gli ex prigionieri liberati. Droni russi su Sumy: città parzialmente senza elettricità.

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

Macron ai ricercatori Usa: “Scegliete l’Europa”. Ma la chiamata irrita Roma - (Adnkronos) – Una "forte irritazione" trapela dal ministero dell'Università e della Ricerca per quanto riguarda la 'Conferenza internazionale su Scienza e ricerca', il cui primo titolo era "Choose Europe, Choose France", organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron.

Il piano Ue per sfilare i ricercatori agli Usa, l’offerta da von der Leyen con Macron per convincerli a trasferirsi in Europa: «Qui la scienza è libera» - Si fa sempre più esplicito il tentativo dell’Europa di soffiare agli Stati Uniti i ricercatori e gli scienziati messi in fuga dai massicci tagli alle università e ai programmi di ricerca imposti dall’amministrazione di Donald Trump.

Così l'Eliseo prova a ostruire il progetto dei Fratelli musulmani. Macron convoca un altro Consiglio di difesa e annuncia l’attuazione di nuove misure di “ostruzionismo” sull’islam politico che cresce all’ombra della Torre Eiffel. Di Giulio Meotti Vai su Facebook

