Mondiale per Club la Juventus si congratula con il Chelsea per la vittoria di questa competizione Il messaggio social omaggia i Blues dell'ex bianconero Maresca

Mondiale per Club, la Juventus fa i propri complimenti al Chelsea per la vittoria della competizione: il messaggio social all'insegna della sportività . La vittoria del Mondiale per Club da parte del Chelsea ha fatto scatenare le prime reazioni social. Il netto successo per 3-0 sul PSG ha scaturito anche gli omaggi della Juventus, che ha voluto dedicare un pensiero tanto semplice quanto sportivo. Di seguito, rendiamo noto il contributo pubblicato dai bianconeri sul proprio profilo X. Congratulazioni al @ChelseaFC per la conquista del @FIFACWC. — JuventusFC (@juventusfc) July 13, 2025 Chelsea PSG 3-0: l'impresa di Maresca e la grande vittoria del Chelsea.

Renato Veiga Juve (Gazzetta), club al lavoro per la conferma del portoghese: previsti contatti con il Chelsea. Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Renato Veiga Juve (Gazzetta dello Sport), club bianconero al lavoro per la conferma del portoghese: previsti contatti con il Chelsea.

Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV. - La finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 è arrivata: questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 italiane, Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno al MetLife Stadium di New York per il titolo di campioni del mondo.

È arrivato il giorno della finale del Mondiale per Club: stasera andrà in scena Chelsea-PSG I Blues, vincitori della Conference League, proveranno a soffiare il trofeo ai parigini Campioni d'Europa che sembrano essere i favoriti per la vittoria di questo torneo Vai su Facebook

American Blues, il Chelsea è campione del Mondo: ecco quanto ha guadagnato; Il Mondiale per club all'ultimo atto: dove vedere la finale PSG-Chelsea in chiaro; Il Flamengo: Vittoria facile col Chelsea. I tifosi inglesi si arrabbiano.

Il Chelsea è campione del Mondo: vittoria per 3-0 contro il PSG - Il Chelsea di Enzo Maresca è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia: gli inglesi trionfano al MetLife Stadium contro il PSG ... Secondo gianlucadimarzio.com

Lazio, il club ricorda la vittoria contro il Chelsea: ecco quando accadeva - Lazio, il club ricorda la vittoria contro il Chelsea: ecco quando accadeva. Scrive lazionews24.com