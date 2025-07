Sparatoria in una chiesa negli Usa | 3 morti

Roma, 13 luglio 2025 – Una donna di 72 anni e una di 32 anni sono state uccise in una sparatoria presso la Richmond Road Baptist Church a Lexington, Kentucky, hanno riferito le autoritĂ . Il sospettato si è rifugiato nella chiesa, dove anche altri due uomini sono stati colpiti e feriti, dopo aver sparato a un agente della polizia statale vicino all'aeroporto di Blue Grass, ha riferito la polizia. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato dopo che un poliziotto ha fermato un veicolo vicino all'aeroporto di Blue Grass. Dopo aver sparato al poliziotto, il sospetto ha rubato un veicolo ed e' fuggito alla chiesa battista di Richmond Road nel sud-ovest di Lexington e ha iniziato a sparare alle persone lì presenti.

