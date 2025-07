Calciomercato Inter è piena rivoluzione La Gazzetta | Mercato bloccato Marotta deve inventarsi qualcosa

Calciomercato Inter, è piena rivoluzione. La Gazzetta sulle difficoltà nelle cessioni: «Mercato bloccato, Marotta deve inventarsi qualcosa». Il calciomercato dell’Inter ha già fatto registrare quattro arrivi: oltre a Petar Sucic, Luis Henrique e Yoan Bonny, anche Nicola Zalewski, esterno polacco classe 2002 in arrivo dalla Roma, si aggiunge alla lista dei nuovi innesti. Un processo di rinnovamento della rosa che testimonia la volontà del club di Cristian Chivu di dare freschezza e profondità a un gruppo che, nella stagione 202425, aveva mostrato evidenti limiti strutturali. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la rosa nerazzurra viveva con apprensione ogni acciacco di Denzel Dumfries, Lautaro Martinez o Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, è piena rivoluzione. La Gazzetta: «Mercato bloccato, Marotta deve inventarsi qualcosa»

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - piena - rivoluzione

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta - Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter

+++SPECIALE CALCIOMERCATO: LIVE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLE PUGLIESI – FIDELIS E BARI RINFORZANO L'ATTACCO: ECCO MARQUEZ PER I BIANCAZZURRI – FASANO:... Vai su Facebook

Derby Milan-Inter, Simone Inzaghi: I precedenti non vanno in campo; Inter pensa già al dopo Inzaghi: De Zerbi e Fabregas per scuotere la panchina? Tutti i dettagli sul cambio; Inter, rivoluzione in difesa: De Vrij resta, Acerbi a rischio.

Inter e Juventus in piena rivoluzione: strategie opposte per rinforzare il centrocampo - Le due grandi rivali in Serie A stanno adottando strategie completamente diverse per rafforzare il reparto più delicato: il centrocampo. Scrive newscalciomercato.eu

Pedullà – Inter, nessuna rivoluzione. Tesoretto in arrivo? 4 nomi in uscita, la situazione - Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter tramite un video sul suo canale Youtube: le ultime ... Segnala fcinter1908.it