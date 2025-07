Morte sospetta in corsia Familiari sgomenti ora attendiamo sviluppi

Ferrara, 14 luglio 2025 – “I familiari delle vittime sono sgomenti da questa svolta nell’inchiesta, ma al momento preferiscono non esporsi in attesa degli sviluppi”. Il balzo in avanti dell’indagine sulle morti sospette all’ ospedale di Argenta ha colto di sorpresa anche i parenti dell’83enne Antonio Rivola e della 90enne Floriana Veronesi, anziani deceduti nel reparto di Lungodegenza del Mazzolani Vandini sui quali si è stretta la lente di procura e carabinieri. Le persone offese, assistite dalla societĂ Giesse risarcimento danni, tramite il consulente Fausto Sgarbi si limitano a prendere atto delle novitĂ precisando che “le verifiche stanno continuando e noi attendiamo rimanendo in contatto con il nostro legale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte sospetta in corsia “Familiari sgomenti, ora attendiamo sviluppi”

