Hopman Cup 2025 | debutto in Italia con grandi nomi del tennis mondiale a Bari

La Hopman Cup 2025 farĂ la sua prima storica tappa in Italia, ospitata dal 16 al 20 luglio presso la Fiera del Levante di Bari. Dopo 31 anni in Australia e una parentesi in Francia, la celebre competizione mista torna in Europa e per la prima volta approda nel nostro Paese, pronta a regalare emozioni con sei nazioni in gara per succedere alla Croazia, campione nell’ultima edizione del 2023 a Nizza. Il torneo vedrĂ in campo alcune delle stelle piĂą attese del tennis internazionale, come Donna Vekic, ex semifinalista a Wimbledon, che torna a difendere i colori croati al fianco del giovane Duje Ajdukovic. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

