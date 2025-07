San Camillo de Lellis | il Santo del 14 luglio e il suo impatto globale

San Camillo de Lellis: una vita dedicata al servizio. San Camillo de Lellis è una figura di grande importanza nella storia della Chiesa cattolica, celebrato il 14 luglio. Nato il 25 maggio 1550 a Bucchianico, in Abruzzo, San Camillo è conosciuto per la sua dedizione ai malati e ai bisognosi. La sua vita è un esempio di redenzione e servizio, avendo trasformato un passato turbolento in un cammino di santitĂ . Il percorso verso la santitĂ . San Camillo è diventato santo grazie al suo impegno instancabile nel migliorare le condizioni dei malati. Dopo aver vissuto una giovinezza segnata da vizi e gioco d'azzardo, trovò la sua vocazione assistendo i malati in un ospedale romano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

