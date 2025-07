Osimhen al Galatasaray via libera con riserva | De Laurentiis chiede due modifiche

La telenovela sta per scrivere la parola fine. La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray è a un passo dalla sua conclusione. A lanciare la notizia che fa da spartiacque è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che in un video aggiornamento ha rivelato la mossa decisiva: il Napoli ha dato il suo via libera di massima all'operazione. L'affare, però, non è ancora sigillato. Prima della fumata bianca, il club turco dovrà accettare due specifiche e non negoziabili modifiche richieste dal presidente Aurelio De Laurentiis. Vicina la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray Quali sono le condizioni del Napoli per cedere Osimhen?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Osimhen al Galatasaray, via libera con riserva | De Laurentiis chiede due modifiche

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

