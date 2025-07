Donnarumma futuro in bilico al Psg! Ma 3 elementi allontanano l’Inter – SM

Per Donnarumma futuro in bilico al Psg, tanto che potrebbe anche lasciare Parigi. Si è parlato in passato di Inter, ma tanti ostacoli sulla strada. FUTURO IN BILICO – Gigio Donnarumma ha perso con il Psg la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. Una sconfitta sonorissima per i campioni d’Europa, che sono stati tramortiti dal fenomeno Cole Palmer. Lo stessp Donnarumma al fischio finale si è reso anche protagonista di una maxi rissa insieme all’allenatore Luis Enrique. Claudio Raimondi, in collegamento su Mediaset, ha fatto il punto sul futuro del portiere della Nazionale azzurra. Ecco cos’ha raccontato: « Il futuro resta incerto, tra 11 mesi scade il suo contratto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Donnarumma, futuro in bilico al Psg! Ma 3 elementi allontanano l’Inter – SM

Donnarumma Juventus, Raiola mette in bilico il futuro del portiere al PSG: «Ha tante offerte…». Tra queste c’è anche quella dei bianconeri? Tutte le novità - di Redazione JuventusNews24 Donnarumma Juventus, Enzo Raiola ha confermato il fatto che il suo assistito potrebbe lasciare il PSG: ci sono anche i bianconeri in corsa?.

Donnarumma e il futuro il bilico al PSG, cosa c’è di vero sulla “trattativa” con il Napoli: il retroscena - Nonostante una stagione da assoluto protagonista, Gianluigi Donnarumma non ha ancora un’intesa con il Paris Saint-Germain per l’estensione contrattuale: è possibile un approdo al Napoli? Gigio Donnarumma è stato protagonista indiscusso della stagione storica del PSG: il portiere italiano ha trascinato i ragazzi di Luis Enrique alla vittoria della prima storica Champions League e del primo triplete nella storia del club a suon di interventi sensazionali e freddezza sui calci di rigore.

Romano – Inter, Sommer è nella lista del Galatasaray per la porta Vai su Facebook

Stankovic-Bruges, si tratta. Spuntano Openda e Xhaka. Tutto il calciomercato dell'Inter LIVE; La scelta definitiva sul futuro di Calhanoglu e il Galatasaray. Tutto il calciomercato dell'Inter LIVE; Calciomercato Inter/ Donnarumma è davvero un’idea? Le mosse per giugno (oggi 11 gennaio 2025).

Inter, Sommer in bilico: Marotta ha già il piano per sostituirlo - Yann Sommer viaggia verso l’addio: l’Inter ha un piano ben preciso per portare in nerazzurro il suo sostituto. Come scrive spaziointer.it

Inter, doppia via se parte Sommer? Occhio a Donarumma. Ancora in bilico Acerbi - Il portiere è inseguito dal Galatasaray, in trattativa anche per Calhanoglu. Secondo fcinter1908.it