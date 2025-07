Milan Impallomeni | Theo Hernandez? Ha mandato un messaggio da tifoso

Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche l'addio di Theo Hernandez al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Impallomeni: “Theo Hernandez? Ha mandato un messaggio da tifoso”

In questa notizia si parla di: milan - theo - hernandez - impallomeni

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna 0-1 MILAN Maignan 6: non ha colpe sul goal, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in.

Impallomeni: “Milan, Feyenoord tre categorie sotto. È grave, non parlo di fallimento perché…”; Impallomeni su Theo: Ha fatto due grandi anni al Milan, ma non è un campionissimo; Impallomeni senza filtri: Via Leao e Theo. Con quei soldi rifaccio la squadra.

Theo nel mirino delle critiche: l’ultima stoccata al francese fa discutere - Theo Hernández, terzino sinistro francese, ha concluso la sua esperienza ... Lo riporta msn.com

Bonanni: “Theo Hernandez? Lo posso capire se ce l’ha con il Milan, ma…” - L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato del Milan e dell'addio di Theo Hernandez. Come scrive msn.com