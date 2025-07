Il miglior film di ridley scott che non conosci ma merita attenzione come black hawk down e american gangster

Il film Matchstick Men, diretto da Ridley Scott, rappresenta un esempio di noir drammatico e commedia nera che, nonostante la sua uscita nel 2003, continua a essere sottovalutato rispetto alla qualità e all'originalità che offre. Questo lavoro si distingue per il suo intreccio di trame intricate, personaggi complessi e colpi di scena sorprendenti, meritando una maggiore attenzione nel panorama cinematografico. L'articolo analizza gli aspetti salienti del film, le interpretazioni degli attori principali e il motivo per cui dovrebbe essere considerato uno dei capolavori meno riconosciuti del regista britannico.

Ridley Scott a Polcenigo: il Cansiglio set del film "The dog stars" - La foresta del Cansiglio diventerà un set cinematografico di Hollywood. Il regista Ridley Scott, che ha girato molti capolavori tra cui Blade Runner e Alien, arriverà in Friuli per la sua prossima pellicola.

Cansiglio, al via le riprese del nuovo film di Ridley Scott: dureranno una settimana - Cento milioni di dollari di budget, uno dei registi più acclamati di Hollywood e un cast di grandi nomi sono i grandi punti di forza di "The dog stars", kolossal prodotto da 20th Century Fox le cui riprese inizieranno lunedì 12 maggio per concludersi venerdì.

The Dog Stars: finite le riprese del nuovo film di Ridley Scott tra Veneto e Friuli Venezia Giulia - Il regista di Alien e Il gladiatore ha trascorso diversi giorni in Italia per lavorare al suo prossimo progetto cinematografico.

