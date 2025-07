Pallanuoto l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria

La Nazionale italiana Under 16 di pallanuoto maschile, allenata da Federico Mistrangelo, ha vinto gli Europei 2025 di categoria, andati in scena in Turchia, ad Istanbul, battendo nettamente nella finale della manifestazione l’Ungheria, sconfitta con lo score di 20-12. Nell’ultimo atto il protagonista assoluto è Antonio Chianese, autore di cinque reti, miglior marcatore del match, con l’azzurrino che viene premiato anche come miglior giocatore della manifestazione: la finale odierna non è mai in discussione, con l’Italia che chiude i conti già a metà gara, amministrando poi nel finale. Nel primo quarto l’Italia indirizza già il confronto, partendo come meglio non si poteva, andando a +5 sul 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria

La Nazionale di pallanuoto prepara gli europei allo Stadio del Nuoto di Frosinone - La Nazionale Italiana Under 16 di pallanuoto ha scelto lo Stadio del Nuoto di Frosinone per i propri allenamenti in vista degli Europei di Instanbul, e resterà fino al 20 giugno.

Pallanuoto, la spedizione a Istanbul dal 7 al 13 luglio. Rari Nantes, orgoglio azzurro . Gori va agli Europei Under 16 - La Rari Nantes Bologna si tinge di azzurro. Filippo Gori è stato infatti convocato per far parte della nazionale italiana Under 16 (nati 2009 e seguenti) che parteciperà ai campionati Europei di categoria in programma dal 7 al 13 luglio a Istanbul.

Pallanuoto, al via gli Europei Under 16 maschili a Istanbul: esordio azzurro col Montenegro - Da lunedì 7 a domenica 13 luglio si disputeranno gli Europei Under 16 maschili di pallanuoto a Istanbul: l'Italia esordirà contro il Montenegro.

