Ronan Keating l’album di debutto ‘Ronan’ ristampato e ampliato per il 25° anniversario dell’uscita

LONDRA – L’edizione del 25° anniversario di ‘Ronan’ – l’album di debutto solista di Ronan Keating – sarà disponibile dal 5 settembre su doppio vinile. Conterrà la versione ripubblicata dell’album (che includeva ‘Lovin’ Each Day’) e, per la prima volta in formato audio, una selezione di brani tratti da ‘Ronan Live’, lo show del 2000 alla Royal Albert Hall, pubblicato finora solo su DVD e VHS nel 2003. Digitalmente saranno resi disponibili, tra luglio e agosto, i maxi-single EP che conterranno tutte le versioni alternative e b-sides, con i relativi video in HD, di: ‘Life Is A Rollercoaster’, ‘When You Say Nothing At All’, ‘The Way You Make Me Feel’ e ‘Lovin’ Each Day’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ronan Keating, l’album di debutto ‘Ronan’ ristampato e ampliato per il 25° anniversario dell’uscita

