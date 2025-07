Calciomercato Juve l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre più vicino al ritorno in Turchia | come stanno le cose allo stato attuale!

Calciomercato Juve, l’attaccante nel mirino dei bianconeri è sempre piĂą vicino al club turco: tutti i dettagli. Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre piĂą vicino al Galatasaray. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club turco ha fatto un passo importante nella trattativa per l’attaccante nigeriano, chiedendo ufficialmente al Napoli di esentare il giocatore dal raduno di inizio stagione. Questa mossa rappresenta un’accelerazione decisiva verso il trasferimento, segnando l’impegno concreto del Galatasaray nel chiudere l’accordo. Calciomercato Juve, la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Osimhen è intensa e serrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’affare tra i due club è davvero molto avanzato! Il giocatore è sempre piĂą vicino al ritorno in Turchia: come stanno le cose allo stato attuale!

Sudakov Juve, l’affare è vicino ad arenarsi! Quella rivale italiana ha sbaragliato la concorrenza con una doppia mossa vincente: tutti i dettagli del “sorpasso”! - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve: l’attaccante dello Shakthar Donetsk è vicino ad approdare in Serie A, ma non in bianconero: ecco dove andrà .

Juve Monza 2-0 LIVE: Nico Gonzalez vicino al gol! - di Andrea Bargione Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ÂŞ giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Calciomercato Juve, Marotta fa lo scatto decisivo: trattative avanzate per quell’obiettivo bianconero: l’accordo è vicino! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, Marotta “brucia” i bianconeri? Quell’obiettivo, condiviso con Madama, è a un passo dai nerazzurri: tutti i dettagli.

Fuori dal Mondiale per Club, ma attiva sul calciomercato Jonathan David è sempre più vicino alla Juventus L'accordo sembrerebbe ormai sempre più imminente #David #Juventus

Oggi meglio disquisire di questioni economico-finanziarie che di campo! Introiti del Mondiale per club, mercato, cosa vuole il nuovo socio, i contratti di 8 anni. #Juventus #Juve Tether, calciomercato e Mondiale per Club | MONEY TALKS Ep. 2 https://youtu.be/

Calciomercato Juve: intesa Sancho, Conceicao vicino. Due cessioni: una è scontata, l’altra invece…; Juventus, Yildiz vicino al rinnovo del contratto fino al 2030 per allontanare Barcellona e Bayern Monaco. I dettagli dell'ingaggio; Calciomercato Juventus, chiesto a Osimhen di aspettare: il punto.

Calciomercato Juve: Kolo Muani sempre più vicino, Comolli su questa formula! Le ultime - Le ultimissime in casa bianconera Il mercato estivo della Juventus entra nel vivo. Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Juve: intesa Sancho, Conceicao vicino. Due cessioni: una è scontata, l’altra invece… - Il club bianconero spiega le ali: con Jadon c’è la quadra sull’ingaggio, per il portoghese lunedì può essere il giorno giusto per chiudere ... Scrive msn.com