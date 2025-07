Mondiale per club | Chelsea di Enzo Maresca campione Travolto in finale il Psg | 3-0 Pagelle

Complimenti a Enzo Maresca, che da stasera, 13 luglio 2025, diventa non solo campione del mondo con il suo Chelsea, capace di vincere la finale contro il fortissimo Psg, ma può essere considerato davvero un grande stratega del calcio. Sua la magica intuizione che ai permesso ai londinesi di aggredire la partita e vincerla L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Chelsea di Enzo Maresca campione. Travolto in finale il Psg: 3-0. Pagelle

In questa notizia si parla di: chelsea - enzo - maresca - campione

Membri del consiglio del Chelsea pronti a licenziare Enzo Maresca: Rapporto - Notizia fresca giunta in redazione: È la fine degli affari per il Chelsea, poiché sebbene la gara del titolo e i punti di retrocessione siano stati risolti presto, alcuni giochi enormi rimangono nella lotta per l’Europa.

Chelsea indietro “dove deve essere” secondo il boss Enzo Maresca - 2025-05-25 22:42:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca non ha potuto nascondere il suo sorriso dopo aver guidato il Blues in Champions League per la prima volta in due anni.

L’accordo di Noni Madueke dell’Arsenal si avvicinava, come afferma il manager del Chelsea Enzo Maresca, “I giocatori che non sono felici sono liberi di andare” - Sito inglese: Enzo Maresca ha suggerito che il bersaglio dell’Arsenal Noni Madueke potrebbe lasciare il Chelsea quest’estate, con i rivali di Londra in cerchio.

Il Chelsea allenato dall'italiano Enzo Maresca è campione del mondo di calcio per club. Superato in finale il Paris Saint Germain con il punteggio di 3-0. Curiosità : Sinner-Alcaraz, un italiano ha sconfitto uno spagnolo così come Maresca-Luis Enrique Vai su X

Stasera c'è Chelsea-Psg, la finale del Mondiale per Club Fifa. Chi vincerà ? La squadra dell'italiano Enzo Maresca o il PSG di Luis Enrique? Mettete il vostro pronostico nei commenti #allenaremania #ChelseaPSG #FIFAClubWorldCup #Maresca #LuisEnrique Vai su Facebook

Il Chelsea di Enzo Maresca è campione del mondo, Paris SG umiliato; Chi è Enzo Maresca, allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique; Mondiale per club: Chelsea di Enzo Maresca campione. Travolto in finale il Psg: 3-0. Pagelle.

Il Chelsea di Enzo Maresca è campione del mondo, Paris SG umiliato - Così questo allenatore ex assistente di Guardiola che l'anno scorso aveva condotto il Leicester alla promozione in Premier e che in questa sua prima stagione da capo allenatore di un grande club ha ce ... Segnala ansa.it

Chelsea-Psg 3-0: capolavoro di Maresca, Palmer da 10 in pagella. Batosta inaspettata per i francesi - E alla fine, nella lotta tra Davide contro Golia, questa volta Davide ha vinto, anzi, ha stravinto. Riporta msn.com