Psg dominato il Chelsea di Maresca è campione con super Palmer e Joao Pedro

Ai Blues basta un tempo per schiantare i campioni d'Europa. Decide una doppietta di Cole che poi manda in rete il compagno. Mega rissa nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg dominato, il Chelsea di Maresca è campione con super Palmer e Joao Pedro

Il Chelsea di Enzo Maresca è campione del mondo, Paris SG umiliato - Così questo allenatore ex assistente di Guardiola che l'anno scorso aveva condotto il Leicester alla promozione in Premier e che in questa sua prima stagione da capo allenatore di un grande club ha ce ... Si legge su ansa.it

Chelsea campione del mondo per club: 3-0 show al PSG - A New York trionfa la squadra di Maresca, che annichilisce i campioni d'Europa nel primo tempo. Lo riporta eurosport.it