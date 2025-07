Tragedia sulla tangenziale Aurora muore a 24 anni nell’auto in fiamme

Modena, 14 luglio 2025 – È una strage di giovani quella che sta avvenendo in questi ultimi giorni sulle nostre strade. Una strage che lascia tutti attoniti, sgomenti e impotenti. Ieri, nel primo pomeriggio, in tangenziale a Modena si è verificato l’ennesimo terrificante schianto mortale: una ragazza di 24 anni di Zocca, Aurora Passanti, ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava come passeggera, a seguito di una uscita di strada ha preso fuoco. La giovane è morta carbonizzata nella vettura in fiamme: a nulla sono valsi purtroppo i tempestivi soccorsi. Il giovane che si trovava alla guida, un 27enne di Pavullo, A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sulla tangenziale, Aurora muore a 24 anni nell’auto in fiamme

In questa notizia si parla di: tangenziale - aurora - anni - auto

Riaperta la rampa dello svincolo Italia 90 della Tangenziale di Napoli Proseguono gli accertamenti per identificare le due vittime dell’incidente di oggi, 27 giugno: sono rimaste decapitate Vai su Facebook

Modena, incidente in tangenziale: Aurora Passanti muore a 25 anni carbonizzata nell'auto in fiamme, grave per le ustioni un 27enne; Tragedia sulla tangenziale, Aurora muore a 24 anni nell’auto in fiamme; Tragico schianto in tangenziale: morta una ragazza di 24 anni nell’auto in fiamme, gravissimo il 27enne alla guida.

Auto esplosa in tangenziale, morto anche il tirocinante: Fulvio Filace ... - Auto esplosa in tangenziale, due morti Fulvio Filace è la seconda vittima dell'esplosione dell'auto, realizzata nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delle auto convenzionali ... Lo riporta leggo.it

Incidente in tangenziale nella notte a Milano, ragazza di 23 anni perde ... - Incidente in tangenziale nella notte a Milano, ragazza di 23 anni perde il controllo dell'auto e si schianta: è gravissima E' scuccesso intorno alle 4 del mattino tra i caselli di Cusago e ... Segnala leggo.it