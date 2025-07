Calcio femminile la Francia vince il Girone D degli Europei 2025 Ai quarti anche l’Inghilterra

Le due squadre che passano ai quarti di finale dal Girone D degli Europei senior 2025 di calcio femminile sono Francia ed Inghilterra, mentre vengono eliminati Paesi Bassi e Galles: questi i verdetti dopo i match dell’ultima giornata dedicata alla prima fase a gironi della manifestazione. La Francia batte i Paesi Bassi per 5-2 e chiude in testa al raggruppamento a punteggio pieno con 9 punti. Le transalpine passano in vantaggio al 22? con Toletti, ma le neerlandesi ribaltano il punteggio con la marcatura di Pelova al 26? e l’autogol di Bacha al 41?, andando al riposo in vantaggio per 2-1. Nella ripresa le francesi capovolgono l’esito del match in appena 6?, con la rete di Katoto al 61? e la doppietta di Cascarino tra il 64? ed il 67?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, la Francia vince il Girone D degli Europei 2025. Ai quarti anche l’Inghilterra

In Francia sventola alta la bandiera giallorossa. Al torneo internazionale di calcio trionfa il team di Cattolica - Cattolica e Faches-Thumesnil, gemelle anche nel segno del calcio. Una squadra della città , composta da dieci ragazzi del 2013, categoria primo anno esordienti, è volata sabato scorso nella città francese per prendere parte a un torneo di calcio internazionale a cui hanno partecipato 128 squadre.

In Francia denigrano il calcio italiano: “La commedia dell’arte, stadi vergognosi, Retegui e Kean fatti passare per crack” - Mettere il dito nella piaga. La pesantissima sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League contro il PSG sta dando modo a diversi tra addetti ai lavori e non di analizzare i motivi della debacle della formazione allenata da Simone Inzaghi, in rapporto a quella di Luis Enrique.

Il calcio femminile in Francia subirà uno stop come danno collaterale per la crisi dei diritti televisivi - L’Equipe mette l’accento sulle difficoltà che vive il calcio francese in questo momento. Nonostante la vittoria della Champions League da parte del Psg, ci sono stati parecchi passi falsi nella gestione dei diritti televisivi che costeranno cari.

Europei calcio femminile. Girone C: in campo Germania-Polonia. Nella partita delle 18, la Svezia ha superato la Danimarca con una rete di Angeldahl al 55' #FIFAWWC Diretta streaming su http://Rainews.it Vai su X

L’Italia non va oltre l’1-1 contro il Portogallo nel 2° match del girone dell’Europeo femminile: al gol di Cristiana Girelli risponde la rete di Diana Gomes. Per le Azzurre ora la difficile sfida contro la Spagna, in testa al gruppo a punteggio pieno e già certa di un po Vai su Facebook

