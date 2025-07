Donkey Kong Bananza Shigeru Miyamoto è stato coinvolto nello sviluppo del gioco

Con Donkey Kong Bananza, Nintendo ha intenzione di far ritornare il celebre gorilla su Nintendo Switch 2, introducendo una formula nuova e dinamica centrata sulla distruzione. A rendere il progetto ancora più interessante per i fan di lunga data della Casa di Kyoto è la presenza di Shigeru Miyamoto, creatore originale del personaggio, che ha partecipato in qualità di consulente. Secondo quanto rivelato dal producer Kenta Motokura, Miyamoto ha fornito preziosi back sul concept originale, influenzando la decisione di fondere la giungla selvaggia con l’estetica urbana dell’arcade del 1981, dove Donkey Kong e gli umani coesistevano, con la sua visione che ha ispirato l’intero impianto stilistico del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

