Schlein | Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento

ROMA – “Non parla Giorgia Meloni, nemmeno di fronte alla prepotenza del suo amico Trump che minaccia dazi al 30% per l’Europa e l’Italia dal primo agosto. Nemmeno dopo gli allarmi delle parti sociali e datoriali e delle associazioni di categoria, che paventano la chiusura di imprese e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro”. E’ quanto dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. “La sua maggioranza è sempre più allo sbando, Salvini se la prende con l’Ue pur di non ammettere che il suo idolo Trump rischia di dare un colpo devastante alla nostra economia. Nessuno al governo si occupa più delle persone e delle loro vite. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”

In questa notizia si parla di: meloni - schlein - esca - modalità

