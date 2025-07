Max Pezzali show a Imola il bilancio Un concerto già storico

Imola, 14 luglio 2025 – Un lungo deflusso, come sempre accade per i concerti in Autodromo, che però non spegne l’entusiasmo per un evento-super. Il giorno dopo lo show di Max Pezzali all’ Enzo e Dino Ferrari (foto), in città ci si interroga sul grado di riuscita della festa (con 85mila invitati) dell’ex 883. Ma il bilancio, come detto, non può che essere positivo. Il contro-esodo dopo il concerto ha riproposto le criticità , per larga parte inevitabili vista la capacità delle strade cittadine, del passato. Imola -CONCERTO MAX PEZZALI Rispetto alla Formula 1, quando l’uscita dal circuito è più scaglionata e comunque ancora in pieno giorno, le code sono state più lunghe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Max Pezzali show a Imola, il bilancio. “Un concerto già storico”

