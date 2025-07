Sinner | Cahill? Avevamo una scommessa ora

In conferenza stampa dopo la vittoria di Wimbledon, Jannik Sinner ha parlato del futuro di Darren Cahill: "Dipende se voglio dire la verità o no. Gli ho detto 'se dovessi vincere domani, posso decidere se tu resti a fine anno oppure no'. Adesso la scelta è mia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Cahill? Avevamo una scommessa, ora..."

In questa notizia si parla di: sinner - cahill - avevamo - scommessa

Ansia Sinner: c’è l’annuncio di Cahill dopo il problema al gomito - Preoccupano le condizioni di Jannik Sinner dopo il problema al gomito accusato contro Dimitrov: le parole di Cahill.

Darren Cahill presente sugli spalti nella sfida tra Navone e Cinà a Roma: il coach di Sinner a prendere appunti - Si prendono appunti. Come condiviso su X dal collega del Corriere dello Sport, Lorenzo Ercoli, la sfida tra Mariano Navone e Federico Cinà, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2025, è stata osservata anche da chi ha un certo interesse in ottica Jannik Sinner.

“Lasci gli italiani da soli 5 minuti e…”: Cahill pubblica il video di Sinner che si scatena a calcio in corridoio durante l’attesa per pioggia - La pioggia si è abbattuta sugli Internazionali d’Italia, comportando uno stop momentaneo alle partite in programma.

#Sinner in conferenza: "Cahill? Dipende se voglio dire la verità o no. Avevamo una scommessa, gli ho detto "se vinco domani posso scegliere io se resti o no". Ora la scelta è mia. Lui mi dà tanto anche fuori dal campo da #tennis. Io vorrei averlo, c'è ancora te Vai su X

Sinner, buone notizie: il gomito sta meglio, oggi pomeriggio si allena ? Jannik Sinner ha ricevuto notizie rassicuranti sulle condizioni del suo gomito, dopo gli esami di stamattina, e al momento avrebbe un allenamento fissato per le 16 di questo pomeriggio Vai su Facebook

Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: Con Cahill ho vinto la scommessa, ora se resta o no alla fine dell'anno lo decido io; Sinner, Wimbledon e futuro di Cahill. Una scommessa (forse) cambia tutto; Jannik Sinner, Cahill e la scommessa: Se avessi vinto Wimbledon avrei potuto scegliere se farlo rimanere un altro anno.

Sinner e il trionfo a Wimbledon: "Ho vinto una scommessa con Cahill e ora.." - Il trionfo dell'azzurro nello Slam londinese, con la vittoria contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in finale, potrebbe cambiare ... Lo riporta msn.com

Sinner dopo il trionfo a Wimbledon: "Con Cahill ho vinto la scommessa, ora se resta o no alla fine dell'anno lo decido io" - Jannik Sinner in conferenza stampa ha parlato a margine del suo trionfo a Wimbledon. Da eurosport.it