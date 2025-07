Send to Me | che fine ha fatto la società di Giulio D' Antoni che fatturava 9 miliardi di euro

Uno. Il filo rosso di questa vicenda torna a essere un numero. Se originariamente la cifra che aveva attirato la nostra attenzione era 9 miliardi di euro, oggi è un euro. Indubbiamente una anomalia. Stiamo parlando della Send To me, società fondata nel 2020 dal commercialista classe 1982 Giulio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: euro - send - società - giulio

Ora in onda su #RadioLibertà - AUTO DA FÉ - Una trasmissione di Giulio Cainarca Conversazione con il prof. FABRIZIO PEZZANI - Professore emerito –... Vai su Facebook

Finanza jihadista. La guerra ibrida dell’Iran al mondo libero passa dall’Europa. https://linkiesta.it/2025/07/soldi-iran-europa-jihad-hamas/… Terzo capitolo dell'inchiesta condotta da Massimiliano @maxcoccia sull'influenza del regime di Teheran in Europa. "Ne Vai su X

Send to Me: che fine ha fatto la società di Giulio D'Antoni che “fatturava” 9 miliardi di euro; C'è un'azienda italiana che fattura 9 miliardi di euro, ma nessuno sa cosa faccia; Giulio D'Antoni e la sua Send to me: l'azienda sconosciuta che fattura 9 miliardi di euro.