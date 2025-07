Sinner sfiorato da un tappo di champagne | la reazione in campo

Jannik Sinner ha dovuto evitare un tappo di champagne caduto in campo, mentre era impegnato a giocare la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, poi vinta in 4 set. A un certo punto si è visto il tennista numero uno al mondo recuperare qualcosa sull'erba. Tuttavia, non si trattava di una pallina ma di un tappo volato dagli spalti. Un tifoso, a quanto pare, aveva deciso di stappare una bottiglia durante la finale per festeggiare. Se Jannik è rimasto pressoché impassibile, lo spagnolo invece ha avuto una reazione stizzita. Il curioso episodio è avvenuto sul punteggio di 6-4 per lo spagnolo e 2-1 per Jannik. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

