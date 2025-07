Verdone un sacco bello In 5mila in piazza Maggiore per il film restaurato

Bologna, 14 luglio 2025 – “Non mi aspettavo un’accoglienza del genere. Sono molto emozionato”. Carlo Verdone, prima di salire sul palco di piazza Maggiore, si fermerebbe a stringere le mani di ogni persona che lo aspetta dal pomeriggio. Accanto alle transenne si è formata la calca di chi, cartolina e penna alla mano, confessa di aver percorso 450 chilometri per essere ‘ Sotto le stelle del cinema ’. Per la prima volta il regista romano sale sul palco estivo della Cineteca (nel pubblico anche l’ex premier Romano Prodi). A 45 anni dall’uscita del suo film d’esordio, Un sacco bello, è arrivato il momento di celebrare il restauro, realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, sotto la supervisione dello stesso Verdone, e promosso dalla Cineteca in collaborazione con Mediaset – Rti, Minerva Pictures e Siae. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verdone, un sacco bello. In 5mila in piazza Maggiore per il film restaurato

Torna ’Sotto le stelle del cinema’. Da Wes Anderson a Terry Gilliam. E la ‘prima’ di Verdone in piazza - Cucci Forse non c’era abbastanza cinema sotto le Due Torri e così ecco che arriva per la prima volta un cartellone pomeridiano che accompagna ’Sotto le stelle del cinema’, al via ieri sera e fino al 14 agosto.

Bentornato ’Un sacco bello’. In piazza arriva Verdone: "Così Leone mi convinse" - Ero in villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una Vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero.

La proiezione è in programma domani, domenica 13 luglio. Nel pomeriggio il regista sarà anche al Modernissimo, alle 17, per introdurre quella di un altro suo film degli inizi, «Bianco, rosso e Verdone» Vai su Facebook

