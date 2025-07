Il caso Hotel Villa Maria Il tribunale ha revocato il sequestro conservativo

Montecatini Terme, 14 luglio 2025 – Il giudice del tribunale di Pistoia Luca Gaspari, ha appena emesso un'ordinanza dove revoca il sequestro conservativo dell'Hotel Villa Maria. Lo scorso anno, nella vicenda giudiziaria, era rimasto coinvolto l'imprenditore Raffaele Mallardo, nei confronti del quale, il 4 luglio 2025, il tribunale del riesame ha cassato i reati di evasione fiscale e sottrazione delle imposte. La Corte di Cassazione aveva dato indirizzo preciso sulla vicenda lo scorso febbraio. L'ordinanza di sequestro dell'Hotel Villa Maria, emessa dal tribunale di Pistoia, secondo gli ermellini, non conteneva motivazioni in merito al periculum in mora, e doveva essere quindi annullata.

