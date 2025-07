Toyota Rally Cup | Paleari imprendibile al Casentino

Il driver ha preso possesso della leadership nella terza prova speciale, mantenendola fino alla conclusione del confronto e respingendo gli attacchi del francese Benjamin Boulenc, affiancato da Chloé Barozzi sulla GR Yaris R1T 4X4 del team Sportec, con i colori di Autotorino. Tommaso Paleari ha apposto la seconda firma stagionale sulla GR Yaris Rally Cup: . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: paleari - rally - toyota - imprendibile

Wrc, all'Acropolis Rally Tänak e Hyundai tornano a vincere dopo otto mesi. Ogier ancora secondo con la Toyota - LAMIA – Alla soglia dei 38 anni, che compirà fra meno di quattro mesi, in Grecia Ott Tänak ha conquistato il ventiduesimo successo nel mondiale di rally. Lo riporta msn.com

Toyota lancia la GR Yaris Rally Cup - la Repubblica - ROMA – Mettere in evidenza lo stretto legame tra le vetture racing Toyota e le auto stradali come la GR Yaris che è stata sviluppata ad hoc utilizzando il know- Secondo repubblica.it