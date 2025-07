Il Psg ha perso malamente nella finale del Mondiale per Club per 3-0 contro il Chelsea. E subito dopo il fischio finale è scoppiata una clamorosa rissa, che ha coinvolto anche Luis Enrique e Gigio Donnarumma. FAR WEST – Il Psg ha perso 3-0 in finale del Mondiale per Club al MetLife di New York, ma dopo la partita i francesi hanno perso ulteriormente. Maxi rissa, infatti, al triplice fischio finale, con protagonisti Gigio Donnarumma e Luis Enrique. Il portiere italiano e l’allenatore, coinvolti in una ressa con altri tesserati del Chelsea, non hanno preso bene la pesante sconfitta. C’è una chiarissima immagine, dove Donnarumma spinge per terra l’attaccante del Chelsea Joao Pedro, mettendogli quasi le mani in faccia. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Il Psg non sa perdere: far west nel finale col Chelsea! Maxi rissa