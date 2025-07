Né Inter né Milan Xhaka verso l’Arabia Saudita | maxi offerta del Neom

2025-07-13 22:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il centrocampista svizzero, cercato dalle due squadre di Milano, è vicino al trasferimento nella Saudi Pro League: offerta monstre del Neom. Né Inter né Milan, tra i due litiganti il terzo gode. O forse il quarto, visto che per Granit Xhaka si era parlato anche di Juventus: ma il centrocampista svizzero, uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato, sta per chiudere il proprio capitolo al Bayer Leverkusen, e probabilmente non per la Serie A, nonostante la corte dei club italiani. Dall’Arabia Saudita infatti è arrivata un’offerta importantissima per il classe 1992: il Neom SC, club neo promosso nel massimo campionato saudita, la Saudi Pro League, ha deciso di esaudire le richieste del nuovo allenatore, Christophe Galtier, impostando la trattativa con le Aspirine, dopo aver convinto l’elvetico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

