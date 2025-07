Brocchi sulla lotta Scudetto | Difficile dire le favorite dipende da Milan e Juventus

Christian Brocchi, ex Milan, ha condiviso la sua visione sulla prossima stagione di Serie A durante un'intervista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brocchi sulla lotta Scudetto: “Difficile dire le favorite, dipende da Milan e Juventus”

Brocchi: "Scudetto? Il Napoli ha mantenuto la stessa mentalità, da capire il Milan" - Christian Brocchi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Scrive tuttomercatoweb.com

Brocchi difende Inzaghi: "Un lavoro come quello che ha fatto all'Inter non si può criticare" - Christian Brocchi, ex centrocampista di Verona, Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva esprimendosi sulla possibile lotta Scudetto per il 2025- Da msn.com