Mondiale per Club sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0 Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma

Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers. A godersi lo spettacolo, sugli spalti, anche il presidente Usa Donald Trump, che proprio alla vigilia dell’inizio del Mondiale per Club negli Usa aveva aperto le porte della Casa Bianca a giocatori e dirigenza della Juventus. Ad avere deciso la partita sono stati i gol di Cole Palmer (doppietta) e di Joao Pedro, che hanno steso il Psg nel giro di 20 minuti durante il primo tempo Il Psg ha rischiato un passivo peggiore, rissa finale degli inglesi con Donnarumma. 🔗 Leggi su Open.online

