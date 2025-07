Mondiale per Club Trump e Melania in tribuna per la finale

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assistito alla finale del primo Mondiale per Club allargato organizzato dalla Fifa. Il numero uno della Casa Bianca si è presentato al MetLife Stadium di New York a bordo dell’elicottero presidenziale poco prima dell’inizio della sfida poi vinta dal Chelsea contro il Psg. Al suo fianco la first lady Melania. Entrambi sono stati ospiti del presidente della Fifa, Gianni Infantino, nella tribuna d’onore dello stadio. Gli Stati Uniti ospiteranno insieme a Messico e Canada il Mondiale Fifa del 2026. Le immagini di Trump e Melania in tribuna per la finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, Trump e Melania in tribuna per la finale

In questa notizia si parla di: mondiale - club - trump - melania

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Bagno di folla per Donald Trump, che insieme a Melania è negli spalti alla finale della Coppa del Mondo per Club Fifa tra Paris Saint-Germain e Chelsea, una partita che offrirà al presidente un'anteprima dei mondiali di calcio in programma il prossimo anno Vai su X

Mondiale per Club, Trump e Melania in tribuna per la finale; Chelsea-PSG, Trump e Melania spiazzati dal vantaggio Blues alla finale del Mondiale per Club; Mondiale per Club, Trump al MetLife Stadium per la finale.

Mondiale per club: Chelsea - Psg 0-0 DIRETTA - Bagno di folla oggi per Donald Trump, che insieme a Melania assisterà alla finale della Coppa del Mondo per Club Fifa tra Paris Saint- Riporta ansa.it

Mondiale per Club, Trump al MetLife Stadium per la finale - Il presidente Usa e la First lady Melania si sono spostati dal loro golf club di Bedminster, nel New Jersey, al MetLife Stadium di East R ... Come scrive informazione.it