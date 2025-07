Ivalice chronicles | come correggere gli errori di final fantasy tactics dopo 28 anni

Il remake di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles si presenta come un'opportunità per correggere molte delle criticità presenti nel titolo originale. Annunciato lo scorso mese durante una presentazione di tipo early June State of Play, il progetto mira a offrire una versione rivisitata di uno dei capitoli più amati della saga, con numerose innovazioni volte a migliorare l'esperienza di gioco e la qualità complessiva. migliorie di qualità di vita in final fantasy tactics. interventi per correggere le problematiche del passato. La riproduzione dell' originale Final Fantasy Tactics presenta alcuni limiti riconducibili alla sua età , tra cui controlli menu poco intuitivi e difficoltà nell'accesso rapido alle informazioni strategiche durante le battaglie.

