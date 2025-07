Tutti gli affari, in Italia e non solo, in tempo reale: le principali mosse delle grandi squadre Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e tutte le altre squadre di Serie A al centro del grande valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it tutti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative. DIRETTA LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sotto i riflettori, i movimenti in uscita, ma non solo, dei grandi attaccanti. La Juventus sempre alle prese con la soluzione del caso Vlahovic, mentre dall’altra parte il Napoli attende garanzie dal Galatasaray per la cessione di Osimhen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di domenica 13 luglio