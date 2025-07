Atletica leggera | Leonardo Fabbri oltre i 22 metri sulla pedana di Lignano Sabbiadoro

Di nuovo oltre i ventidue metri. Per la seconda volta in questa stagione, il fiorentino Leonardo Fabbri supera la soglia dell'eccellenza nel peso con 22,13 sulla pedana di Lignano Sabbiadoro (Ud) nella 36esima edizione del Meeting internazionale Sport Solidarietà L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Atletica leggera: Leonardo Fabbri oltre i 22 metri sulla pedana di Lignano Sabbiadoro

