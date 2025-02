Quotidiano.net - Unicredit, scintille con Banco Bpm. Il nodo Anima pesa sull’offerta

Sale ancora la tensione sul fronte delle banche. Ad infiammare le polemiche, questa volta, sono le nuove condizioni dell’offerta Bpm su. Un cambiamento che potrebbe anche spingerea rinunciare, a sua volta, all’Ops su Piazza Meda. Uno scambio di accuse che ha spinto il presidente della Banca, Giuseppe Castagna, a minacciare le vie legali ed ha avanzato il sospetto di mosse studiate a tavolino per "influenzare" gli azionisti. È presto per sapere come andrà a finire. Tutto è rimandato all’assemblea delin programma per il 28 febbraio che dovrà decidere se aumentare da 6,2 a 7 l’offerta dell’Opa sulla Sgr. Ma all’ordine del giorno c’è anche la possibilità di "rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia dell’offerta non ancora soddisfatte". Le due parole chiave sotto i riflettori sono "Danish compromise", ovvero lo sconto sull’uso del capitale.