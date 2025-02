.com - Serie D / SSC Ancona: quale futuro?

Dopo gli striscioni esposto dalla tifoseria il presidente Recchi chiarisce: “nessuno vuole tirare i remi in barca, siamo una società solida e stiamo lavorando per questo. Team System? Non è andata, ma non ci fermeremo”, 18 febbraio 2025 – “Marconi: o sei all’altezza o fatti da parte. È finita la pazienza”. E, “basta teatrini sui giornali e delusioni.ha bisogno di rivalsa e ambizioni.”Recitano così i due striscioni esposti da Curva Nord a seguito delle recenti dichiarazioni del Patron dell’attuale società SSCStefano Marconi, che hanno lasciato dubbi e tanti punti interrogativi circa le reali intenzioni future della proprietà.Mettiamoci inoltre che la ghiotta trattativa con Team System per una sponsorizzazione sia andata a vuoto, metti la terza giornata consecutiva senza vittorie, come si dice: tutto fa brodo.