361magazine.com - Grande Fratello, Anna Pettinelli, via i sassolini dalle scarpe: “Vi siete comportanti malissimo”

arriva in Casa per Stefania Orlando: le due amiche si riabbracciano. Le parole dellaarriva nella Casa più spiata d’Italia per riabbracciare e donare supporto all’amica Stefania Orlando.rimprovera Stefania per la malinconia che ha sul volto da diversi giorni, e la Orlando promette: “Ti prometto che la scaccio via..la malinconia”. Tra un abbraccio ed una carezza,si toglie qualche sassolino dalla scarpa commentando e difendendo Stefania Orlando dagli attacchi della Casa che sta ricevendo da giorni.Leggi anche Edoardo Bennato su Rai1 “Sono solo canzonette” arriva il docufilmLaarriva in Casaincontra anche Alfonso e Chiara: “Buonasera, io sono l’amica vecchia di Stefania, ma ho la licenza di divertirmi.