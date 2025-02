Ilrestodelcarlino.it - Da oggi attivo il ‘112’ unico

Dail 112 squilla per qualsiasi emergenza: è il NumeroEuropeo di Emergenza (NUE) che con un percorso a tappe, si completerà il 1° aprile con la copertura dell’intero territorio della Regione Emilia-Romagna. Il NUE è il numero di telefono che permette, componendo il 112, di richiedere l’intervento della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, del Soccorso sanitario e del Soccorso in mare. La sua introduzione recepisce la direttiva dell’Unione europea finalizzata ad armonizzare i servizi di emergenza e a permettere a chiunque si trovi sul suolo europeo di fare chiamate di emergenza. Il 112n non sostituisce, ma si affianca e si integra con gli attuali numeri di emergenza nazionali (112, 113, 115, 118 e 1530).