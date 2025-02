Internews24.com - Sommer alla Rai: «Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, adesso dobbiamo tenere la testa alta. Quest’anno gli avversari creano di più ma sono anche fortunati!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl portiere dell’Inter, Yann, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la JuventusIntervenuto ai microfoni della Rai nel corso de La Domenica Sportiva, Yannha parlato così al termine di Juve Inter, commentando il successo dei bianconeri.RAMMARICO – «Peccato perchégiocatodi loro nele dovevamo segnare,avuto tante occasioni e loro hanno subito una grande pressione.la, mancano 13 partite etante, la prossima la giocheremo sabato in casa,pensare step by step.molto bene nel, ma non è arrivato il gol. Oraprossima».SOFFERENZA IN DIFESA – «Glihanno maggiori occasioni rispetto all’anno scorso, ma a volte èfortuna, sul gol infatti Kolo Muani prende pin mezzo a quatrro giocatori.