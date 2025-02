Lanazione.it - Tre anni per ottenere 6 pali della luce sul Passo della Consuma. “Via Poggio Tesoro illuminata: un sogno realizzato”

(Firenze), 16 febbraio 2025 - C’è voluto l’arrivoprima vera nevestagione per mettere ancora più in risalto la bellezza di questo progetto in questo luogo incantato che è il. Finalmente, via, un grazioso tratto di strada immerso nella natura nel pieno centro deltra le province di Firenze e Arezzo, vede ladopo tantidi buio. A gennaio 2025 sono stati impiantati dal Comune di Montemignaio seiper l’illuminazionestrada, dai numeri dal 73 al 93, dove possiedono la loro prima o seconda casa numerose famiglie (alcune di loro sono residenti) e che, per molto tempo, hanno dovuto subire il fatto di essere considerati cittadini di serie B. Questa amministrazione nella persona del sindaco Roberto Pertichini ha, invece, voluto e creduto nell’iniziativa popolare di illuminare tutta la strada grazie all’impegno incessante del suo promotore, Luca Mazzoncini che, insieme a molti altri, proprio su quella strada possiede la sua abitazione.