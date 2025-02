Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 9-12, avvio di match entusiasmante!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-13 Che spettacolo! Primo tempo enciclopedico di Lubian, ma difesa sontuosa di De Gennaro.9-12 Seki gioca in sovrapposto per Haak, la svedese non sbaglia. Time-out per Bernardi.9-11 Mims sfonda sulle mani del muro.8-11 Parallela piazzata di Zhu Ting.8-10 Male Gabi dai nove metri.7-10 Primo tempo di Chirichella,prova il primo strappo.7-9 Haak passa sopra il muro da posto due.7-8 Primo tempo profondo di Aleksic.6-8 Diagonale tagliata di Haak, intesa con Seki ancora da affinare.6-7 Non passa il servizio di Lubian.5-7 Mani-out di Gabi, entrambe le squadre stanno difendendo tantissimo.4-6 Muro di Lubian su Aleksic.4-5 Zhu Ting mette fine ad uno scambio infinito con un pallonetto incredibile.4-4 In rete la battuta di Haak.3-4 Lungo il servizio di Tolok.