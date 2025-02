Thesocialpost.it - Italia: entra in un bar e accoltella 3 persone, tra loro una ragazza

GRADISCA D’ISONZO (GORIZIA), 16 febbraio 2025 – Attimi di terrore questa sera al Caffè Teatro, locale situato nel centro di Gradisca d’Isonzo, dove un uomo èto armato di coltello e ha aggredito tre. Tra le vittime c’è unache versa in gravi condizioni, mentre altri due giovani hanno riportato ferite più lievi.L’attacco è avvenuto intorno alle 20:30, quando l’aggressore, la cui identità non è ancora stata resa nota, ha fatto irruzione nel bar e si è scagliato contro un cliente, colpendo successivamente una giovane donna e infine il barista, che aveva tentato di fermarlo. Dopo l’assalto, l’uomo è riuscito a darsi alla fuga e attualmente è ricercato dai Carabinieri, che hanno avviato un’imponente operazione per rintracciarlo.Laferita è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Cattinara a Trieste, dove è ricoverata in gravi condizioni.